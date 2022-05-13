Ібрагім Калін заявив, що проведення переговорів буде залежати від позицій сторін, включаючи Європу та США.

Російська Федерація хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, а й із західними країнами. Москві це необхідно, щоб укласти нову велику угоду.

Про це повідомляє Türkiye.

"Ми усвідомлюємо, що Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, але і з Заходом і укласти нову велику угоду. Питання і в Україні, і не в Україні. Є глибший стратегічний розрахунок, в який включена Україна. Неможливо покласти край бойовим діям і, врешті-решт, війні, не відновивши тут правильний баланс", - заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін.

При цьому він вказав, що "всі сторони, включаючи Європою і США, повинні мати конструктивну позицію", щоб переговори стали можливими. За словами радника Ердогана, Анкара веде інтенсивні переговори з європейськими та американськими дипломатами.

"Для того, щоб глави держав Росії і України зустрілися віч-на-віч, необхідно виконати певні умови і домогтися певного прогресу в переговорах. В рамках Стамбульського процесу пройдено певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час. На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми будемо продовжувати просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, проявляючи терпіння і наполегливість", - підсумував Калин.

Українсько-російські переговори в Туреччині

29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Після звірств російських військових у Бучі процес зупинився. Втім, навіть попри це, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не має іншого виходу, окрім як сісти за стіл переговорів з Путіним.

12 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після "провокацій" в Бучі. Пізніше глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія спростував заяви росіян про те, що Україна нібито відмовилася від Стамбульського Комюніке і змінила свою позицію.

24 квітня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що українська та російська сторона працюють над спільною декларацією. Водночас дипломат вказав, що остаточне рішення за президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повністю вийти з мирних переговорів, якщо Росія вб'є мирних українців і військових, яких можна звільнити.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто готовий зустрітися і поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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