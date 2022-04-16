Він приїхав разом з колегами-парламентарями.

До Києва прибула делегація парламенту Грузії на чолі зі спікером парламенту Шалвою Папуашвілі, який називав запрошення до Бучі "недоречним".

Про це Папуашвілі повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні у Києві разом із колегами-парламентарями, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо ваш смуток, Грузія підтримує Україну, грузини – з українцями", – написав Папуашвілі.

Як писав УНІАН, 10 квітня стало відомо про відмову спікера парламенту Грузії Шалва Папуашвілі відвідати постраждалі від звірств окупантів Бучу та Ірпінь у Київській області.

"Недоречно. Саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі. Він вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку нам надає Грузія", - зазначив спикер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Вже 13 квітня Стефанчук сповістив, що непорозуміння вичерпані в Шалва Папуашвілі готовий відвідати Україну разом із делегацією.

Також нагадаємо, що взаємини між країнами загострилися на тлі того, що Грузія досі не вважає за потрібне запроваджувати санкції проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням до України.

Так, 25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії – ні фінансових, ні економічних. Він підтвердив цю позицію 3 квітня.

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