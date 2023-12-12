Раніше Верховний суд звільнив його з-під варти.

Суд у Фінляндії залишив під вартою російського неонациста з угруповання "Диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич" Яна Петровського.

Як повідомляє Національна телерадіомовна компанія Yle, окружний суд виніс рішення у його справі 11 грудня. Продовжити термін його утримання під вартою вимагала Фінська прикордонна служба.

"Окружний суд вирішив приховати особу затриманого, але, за даними Yle, слухання стосувалися саме Воїслава Тордена (Яна Петровського - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Затримання Петровського у Фінляндії: що відомо

Нагадаємо, в серпні ЗМІ повідомили, що російського окупанта затримали за підозрою в участі в діяльності терористичної групи. Україна подала запит про його екстрадицію.

У самому угрупованні "Русич" заявили, що неонациста затримали ще 20 липня, але російське Міністерство закордонних справ ніяк не реагувало на це. Вони пообіцяли не воювати, поки Петровського не повернуть до РФ.

Днями фінські ЗМІ повідомили, що Україні відмовилися видати Петровського. Пояснюється це побоюваннями, що в українській в'язниці можуть порушити його права, а також застосувати до нього тортури і покарання.

Крім того, суд постановив звільнити Петровського, проте прикордонна служба відразу взяла його під варту.

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