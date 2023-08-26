Вони обурюються, що їх лідера не поспішають повертати в РФ.

У російському неонацистському угрупованні "Русич" заявили, що відмовляються воювати, поки їх лідера не повернуть до Росії з Фінляндії.

У заяві командного складу йдеться, що РФ повинна домогтися видачі Яна "Слов'яна" Петровського. "Русич" припиняє виконання будь-яких бойових завдань. Буде час відпочити і вирішити накопичені справи. Якщо країна не може захистити своїх громадян, то навіщо громадянам захищати країну?" - написали вони.

Окупанти скаржаться, що Петровського затримали ще 20 липня, але Міністерство закордонних справ РФ відреагувало тільки після того, як повідомлення про це з'явилися в ЗМІ.

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"З 20 липня Ян Петровський не був відвіданий ні російським консулом, ні адвокатом. Не дивлячись на те, що дружина Слов'яна самостійно стукала в письмовому вигляді і в МЗС, і в АП РФ", - йдеться в заяві.

Затримання Петровського у Фінляндії

Вчора стало відомо, що лідера ДШРГ "Русич" затримали за підозрою в участі в діяльності терористичної групи та причетності до злочинів на окупованій території України.

Повідомлялося, що Україна відправила Фінляндії запит про екстрадицію Петровського. За даними російських каналів, спочатку він перебував у центрі утримання мігрантів, зараз його перевели до в'язниці.

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