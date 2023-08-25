Україна вимагає екстрадиції 36-річного злочинця.

У Фінляндії затриманий один з лідерів неонацистського російського угруповання "Русич" Ян Петровський (позивний "Славян"), повідомляють місцеві видання Yle і MTV Uutiset.

Росіянина підозрюють в участі в діяльності терористичної групи та іншій підтримці терористичної групи. Передбачається, що він причетний до терористичних злочинів, скоєних в Луганській і Донецькій областях України з червня 2014 по серпень 2015 року.

За інформацією суду, Україна вже звернулася до Фінляндії із запитом про екстрадицію чоловіка. Наразы поліція вимагає продовжити утримання чоловіка під вартою "з метою сприяння екстрадиційному розслідуванню та видачі правопорушника", питання розгляне суд.

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Сам росіянин, який воював проти України, заперечує свою провину в терористичних злочинах, скоєних в нашій країні.

Угруповання "Русич", яке українська влада називає підрозділом ПВК "Вагнера", в соцмережах стверджує, що Петровський був затриманий у Фінляндії вже понад місяць тому – 20 липня, а тепер був переведений з центру утримання мігрантів до в'язницы. Причин поїздки свого командира в іншу країну в "Русичі" не знають, але припускають, що він супроводжував дружину.

Хто такий Ян Петровський

Ян Петровський народився Санкт-Петербурзі в 1987 році, але в молодості багато років жив у Норвегії, де був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах. Зокрема, він брав участь у норвезькому антимігрантському угрупованні "Солдати Одина".

Крім того, Петровський брав участь у війні в Сирії (у складі угруповання, що воювало на боці режиму президента Башара Асада).

У 2016 році Норвегія депортувала чоловіка до Росії у зв'язку з загрозами своїй безпеці. Наразі заарештований у Фінляндії Ян Петровський перебуває під санкціями ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та України. Йому також було заборонено в'їзд до Фінляндії.

У ЄС заявляють, що Петровський відповідальний за дії, що загрожують суверенітету і незалежності, а також безпеці України. За даними Мінфіну США, з 2022 року Петровський обіймав посаду командувача російського неонацистського воєнізованого угруповання "Русич", яке має зв'язки з російською ПВК "Вагнер". "Русич" брав участь у війні проти України ще з 2014 року (в тому числі, після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році).

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