Правоохоронці висунули звинувачення громадянину України.

Один із двох водіїв українського автобуса, який у п’ятницю потрапив у смертельну аварію в регіоні Сарта, отримав офіційне звинувачення у ненавмисному вбивстві.

Про це в неділю повідомила прокурорка Парижа Лоре Беккуо, передає Le Monde. Обох водіїв взяли під варту ще на місці аварії. Спеціальні тести показали, що вони не вживали алкоголь чи наркотики. З водія, який не був за кермом під час ДТП, незабаром зняли арешт.

Іншому українцю висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному нанесенні тілесних ушкоджень. Він перевозив 58 пасажирів, більшість з яких - українські підлітки, які їхали на шкільну екскурсію. Дев'ятеро людей перебувають у вкрай важкому стані, 18 - у стані середньої тяжкості, а 29 - у легкому.

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