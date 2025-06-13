Відомо про чотирьох загиблих і 11 важко поранених.

У Франції внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю українського автобуса є загиблі та тяжко постраждалі. На борту були діти і дорослі. Про це повідомили в пресслужбі МЗС України.

Зокрема, за інформацією консульського відділу Посольства України у Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман (департамент Сарт) сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією.

У цьому зв'язку, на місце аварії виїхали представники посольства та особисто посол України.

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За попередньою інформацією згаданий автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей.

"На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Також відзначеється, що рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.

Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.

Аварії з українцями за кордоном

Як повідомляв УНІАН, у квітні чотири жінки з України загинули на Південному автобані (A2) в результаті ДТП в районі міста Нойнкірхен в Австрії, ще четверо людей отримали серйозні поранення.

а у жовтні минулого року у Польщі вантажівка врізалась у мікроавтобус, в якому перебували семеро українців. Внаслідок ДТП загинули двоє осіб - чоловік і жінка віком 45 і 60 років.

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