Зустріч політиків відбулася в апартаментах колишнього президента США в Трамп-Тауер.

Експрезидент США Дональд Трамп у середу зустрівся за вечерею з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час зустрічі вони обговорили війни в Україні та на Близькому Сході, а також витрати НАТО. Про це пише Politico.

Відомо, що вечеря тривала дві з половиною години та відбулася в апартаментах колишнього президента США в Трамп-Тауер, де він залишився під час участі у судовому процесі над ним у Нью-Йорку.

"Ми провели разом чотири чудові роки. Можливо, нам доведеться повторити це знову", - зазначив Трамп для журналістів перед вечерею, прийшовши разом з Дудою.

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У виданні наголошують, попри те, що Трамп має бути особисто присутнім на судовому процесі, під час нього робиться перерва щосереди на час судового розгляду, який, швидше за все, буде тривати близько шести тижнів.

"Кампанія Трампа надала мало інформації про зустріч, але заявила, що вони обговорили пропозицію Дуди до країн НАТО збільшити свої витрати на оборону до 3 відсотків від валового внутрішнього продукту - позицію, яку польський президент також виклав у своїй статті в газеті The Washington Post минулого місяця. У статті Дуда стверджував, що "імперіалістичні амбіції Росії і агресивний ревізіонізм штовхають Москву до прямої конфронтації з НАТО" і що НАТО має бути готовою відповісти на цю загрозу", - додали у повідомленні.

Своєю чергою Трамп відмовився взяти на себе обов'язки щодо захисту НАТО та заявив, що аргументуватиме свою підтримку тим, чи будуть країни альянсу витрачати на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту.

Також у кампанії Трампа зазначили, що політики обговорювали війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом.

У Politico пишуть, що між Трампом та Дудою вже давно гарні відносини. Одного разу польський лідер запропонував назвати військову базу в Польщі "Форт Трамп" та відвідував Білий дім у 2020 році під час того, як Трамп був "у розпалі своєї передвиборчої кампанії".

"Але Дуда, термін повноважень якого закінчується у 2025 році, підштовхував адміністрацію Байдена до надання більшої допомоги Україні, яка межує з Польщею. Ця позиція потенційно ставить його в конфлікт з Трампом, який назвав вторгнення російського президента Володимира Путіна в Україну "геніальним" і "кмітливим"", - зауважують у матеріалі.

У виданні нагадали, що минулого місяця прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Анджей Дуда зустрічалися з теперішнім лідером США Джо Байденом, аби обговорити надання необхідного озброєння для України. Попри те, що консерватор Дуда і правоцентрист Туск знаходяться у розпалі політичної ворожнечі у своїй країні, вони все ж приїхали до Вашингтона, аби натиснути на Білий дім і Конгрес з вимогою підтримати Київ під час триваючої війни з РФ.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Раніше екс-посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що Дональд Трамп не проти військової допомоги Україні. За його словами, колишній президент блокує пакет підтримки, який запропонував Білий дім, з передвиборчих причин.

"На жаль, це був передвиборчий гамбіт, щоб зробити деяких його прихильників щасливими", - пояснив Сондленд.

Також повідомлялось, що республіканці довіряють думці Трампа про війну в Україні вдвічі більше, ніж іншим новинам або урядовим джерелам. Так, опитування CBS News показало, що 79% республіканців довіряють Трампу в отриманні інформації про війну в Україні. Далі найбільшою довірою серед представників партії користується Пентагон, а саме 60%.

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