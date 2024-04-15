Вона вважає, що його політика була більш ефективною.

Колишня прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки має перемогти Дональд Трамп.

"Я не думаю, що Байден був особливо прихильним до Сполученого Королівства. Я думаю, що він часто на боці Європейського Союзу. І я, безумовно, думаю, що хотіла би бачити нового президента в Білому домі", - цитує Трасс Politico.

За її словами, політика Трампа на посаді президента була дуже ефективною, також він був більш ефективним у запобіганні розширенню агресивних режимів. "Я думаю, що ми були б в іншому становищі, якби він був переобраний у 2020 році", - зазначила вона.

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Позиція Ліз Трасс по Україні:

Трасс обіймала посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 6 вересня до 25 жовтня 2022 року, це стало найкоротшим терміном перебування на посаді британського прем'єра.

Вона активно виступала за посилення допомоги Україні та називала Путіна зневіреним шахраєм. "Якщо Путін досягне успіху, на Європу чекатимуть невимовні страждання та жахливі наслідки для всієї земної кулі", - казала Трасс.

Прем'єр називала війну в Україні "війною усіх". "Тому що перемога України - стратегічний імператив для усіх нас", - йшлося у її промові.

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