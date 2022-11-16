Президент Польщі зазначив, що ймовірно це була російська ракета, слідчі дії тривають.

НАТО перебуває у стані готовності, також посилено захист Польщі, після того, як на її території впали російські ракети.

Як заявив президент Польщі Анджей Дуда у своєму відеозверненні, наразі немає жодних ознак того, що такі події відбуватимуться надалі.

Дуда зазначив, що після інциденту було підвищено готовність польських збройних сил, у тому числі протиповітряної оборони.

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"Наші літаки будуть підтримувати літаки союзників. Ми діємо спокійно і виважено. На місці знаходяться польські солдати. Нас підтримують союзники, і зобов’язання дотримуються. Усі лідери, з якими я сьогодні говорив, запевнили мене в підтримці союзників, дотримуючись усіх положень ст. 5 НАТО включно. Ми разом розглянемо це питання.", - сказав Дуда.

Він зазначив, що на місці інциденту наразі ведуться слідчі дії й додав, що президент США Джо Байден пообіцяв відправити американських експертів, які допоможуть у дослідженні місця події.

Разом із тим президент Польщі заявив, що наразі не має "переконливих доказів того, хто запустив цю ракету".

"Тривають слідчі дії. Імовірно, це була ракета російського виробництва", - сказав Дуда.

Польща - ракетний удар росіян

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада під час масованого ракетного удару Росії по території України 2 російські ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки, засідання якої пройде 16 листопада.

У Міноборони Росії заперечують причетність до ракетного обстрілу Польщі, називаючи це "навмисною провокацією".

Утім, МЗС Польщі підтвердило, що на території їхньої країни впала ракета російського виробництва. Тож до міністерства викликали посла Росії з вимогою дати пояснення.

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