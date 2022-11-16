У канцелярії президента Польщі також повідомили, що триває розмова Анджея Дуди із президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Польщі Анджей Дуда скликає Раду національної безпеки через падіння двох російських ракет на території країни.

За словами голови президентської канцелярії Павла Шрота, засідання польського РНБО заплановане на 12 годину дня 16 листопада.

Також у канцелярії президента Польщі повідомили, що триває розмова Анджея Дуди із президентом України Володимиром Зеленським.

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Ракетний удар по Польщі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у Люблінському воєводстві Польщі в 65 км від кордону з Україною впали дві російських ракети, внаслідок чого загинули дві людини.

Голова польського уряду Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Тим часом у Міноборони Росії вже звично заперечили причетність до ракетного обстрілу території Польщі. Там назвали повідомлення про це "навмисною провокацією з метою ескалації обстановки".

У США заявили, що потрібно точно визначити, що саме сталося в Польщі й якими можуть бути наступні дії.

Тим часом, коментуючи удар по Польщі президент України Володимир Зеленський наголосив, що чим довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети. Він підкреслив, що бити ракетами по території НАТО - це російський ракетний удар по колективній безпеці.

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