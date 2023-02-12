Він наголосив, що Польща є членом НАТО, тому союзники згуртуються.

У разі прямого нападу Росії на Польщу відповідь буде швидкою та рішучою. Таку агресію сприймуть як прямий напад на НАТО.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час інтерв'ю, опублікованому на офіційному сайті своєї адміністрації, коментуючи ризики, спричинені принциповою позицією Варшави у протистоянні Росії та підтримці України.

"Будь ласка, не забувайте, що напад Росії на Польщу буде нападом на НАТО. Коли у 2001 році Сполучені Штати зазнали нападу, всі союзники стали на бік американців у боротьбі з терористами. Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, яким би він не був, відповідь була б такою самою: швидкою і рішучою", – зазначив Дуда.

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Погрози РФ в адресу Польщі

Росія регулярно погрожує Польщі війною за принципову позицію щодо підтримки України. Нещодавно опальний лідер Чечеі Рамзан Кадиров під час нового виступу пообіцяв, що РФ захопить Київ і дійде до кордонів Польщі. А поставки танків західного зразка Україні нібито нічого не значать.

В той же час Кадиров згадав про "демілітаризацію" та "денацифікацію" Польщі після закінчення війни в Україні. У нього особисто є такий намір, адже "боротьба з сатанізмом повинна тривати по всій Європі і в першу чергу на території Польщі".

Такі ж заяви регулярно звучать на російському телебаченні. Ба більше, навіть пересічні росіяни погрожують війною Польщі. Зокрема, росіянин у чат-рулетці похвалився "знаннями" про війну в Україні. Він заявив, що рашисти ні на кого не нападали, а самі стали жертвою нападу, коли "йшли на Польщу".

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