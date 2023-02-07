За його словами, "сатаністів" нібито треба знищувати у всій Європі, в першу черзу у Польщі.

Опальний лідер Чечні Рамзан Кадиров пригрозив Польщі "денацифікацією" після України. Ба більше, він вважає, що "боротися із сатанізмом потрібно у всій Європі".

Як заявив Кадиров у Telegram, Польща нібито "клянчить озброєння у Штатів", виснаживши власні військові ресурси через допомогу Україні.

"І тепер вона (Польща - УНІАН) збентежена: а що, коли після успішного закінчення "СВО" Росія почне "денацифікувати" та "демілітаризувати" наступну країну? Адже після України на карті Польща! Не приховую, такий намір особисто у мене є, і я неодноразово заявляв, що боротьба з сатанізмом має тривати по всій Європі і в першу чергу на території Польщі. Тож поляки вчасно схаменулися", - заявив Кадиров.

Скандальний лідер Чечні також заявив, що у Польщі нібито й "політична ситуація складна". Він зазначив, що у липні пройде щорічний Марш автономії Сілезії. На його переконання, цей регіон Польщі "заслужив на особливий незалежний статус, і там вкрай необхідний референдум, під час якого Росія може надати організаційну допомогу".

"Проси, Польще, проси у своїх господарів", - зневажливо підсумував Кадиров.

Погрози Кадирова

Скандальний "піхотинець Путіна" регулярно погрожує світу війною. Нещодавно він вибухнув погрозами на адресу Європи після того, як у Данії спалили Коран. Він заявив, що європейські країни потребують "очищення від сатаністів", як і Україна.

Це сталося після того, як 22 січня біля турецького посольства в Стокгольмі ультраправий політик Расмус Палудан і його прихильники публічно спалили Коран, що викликало бурхливу реакцію Туреччини. Незабаром стало відомо, що ця акція - провокація росіян. 29 січня Палудан провів аналогічну акцію – біля посольства Росії в Данії. Ці підпали він присвятив Кадирову.

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