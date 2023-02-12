Ватажок чеченських бойовиків висловив упевненість у майбутній окупації Одеси, Харкова та української столиці.

Рамзан Кадиров під час нового виступу зробив кілька гучних заяв. Він пообіцяв, що РФ захопить Київ і дійде до кордонів Польщі. А поставки танків західного зразка Україні нібито нічого не значать.

Відео із заявою Кадирова опублікувало пропагандистське видання "Грозний Інформ". Так званий лідер Чечні сказав: "Ми заберемо і Одесу, і Харків, і Київ. Ми потихеньку йдемо завдяки всім структурам, підрозділам, націям, віросповіданням, які сьогодні об'єдналися навколо призову нашого президента. Ми сьогодні показуємо такі показники, які навіть не снилися Заходу, і натовським державам, і Євросоюзу. Проб'ємося і дійдемо до Польщі, яка кричить щосили, коли у них немає ніяких можливостей".

Потім Кадиров висловився про постачання танків західного зразка для ЗСУ. Він зазначив, що у партнерів України є танки, БТР і літаки, але використовувати цю техніку на фронті нібито "немає можливості". Причиною Кадиров вказав роботу російської ППО.

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"І ще раз хочу сказати, що танки, які вони виділяють — так, я людей заспокою, — це взагалі нічого не означає. У них і танки є, і БТРи є, і літаки є. Але використовувати на території "СВО" немає можливості, тому що наше ППО працює оперативно", — додав Кадиров.

Останні заяви Кадирова

На початку цього тижня лідер чеченських бойовик сказав, що "Захід стане на коліна, і, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією".

В той же час Кадиров згадав про "демілітаризацію" та "денацифікацію" Польщі після закінчення війни в Україні. У нього особисто є такий намір, адже "боротьба з сатанізмом повинна тривати по всій Європі і в першу чергу на території Польщі".

При цьому журналісти з'ясували, що Кадиров проводить багато часу за кордоном, зокрема, на Мальдівах і в Дубаї. А основні керівні посади в Чечні він віддав родичам.

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