Вона впала за 15 км від кордону Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив різку заяву проти екс-очільника уряду держави Матеуша Моравецького - каменем зіткненням стала ракетна атака по Україні та російська боєголовка, що впала за 15 км від кордону Польщі.

Як зазначив Туск у соціальній мережі X, десятки бомб та ракет впали сьогодні на Львівщину. Він підкреслив:

"Одна з них за 15 км від нашого кордону. Тим часом Моравецький розробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Чи й те, і інше?".

Раніше Моравецький казав, що з позитивом дивиться на те, щоб партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" приєдналася до його групи у Європарламенті ECR після червневих виборів. Він сказав, що відкритий до такої співпраці. "Це, звичайно, буде частиною дискусій і переговорів", - заявляв Моравецький у січні 2024 року.

Ракетна атака по Львівщині - головне

Зранку Львівську область атакували різними типами ракет включно з "Кинджалами". Очільник ОВА Максим Козицький казав, що по області є влучання. Згадувалося про пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Пізніше в ОВА уточнили, що Росія атакувала обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Там є руйнування.

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