Депутат від "Права і справедливості" припускає, що правляча партія Угорщини може приєднатися до правої групи ECR.

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він буде "відкритий" до приєднання політсили угорського лідера Орбана до його політичної сім'ї після виборів у Європарламент.

Польська партія "Право і справедливість" є частиною правої групи "Європейських консерваторів і реформістів" (ECR) в Європейському парламенті, а 12 депутатів Європарламенту від партії Орбана наразі не належать до жодної з політичних груп у ЄП, пише Politico.

"Я не впевнений, що до європейських виборів (у червні) можуть відбутися якісь зміни. Після виборів я особисто відкритий для того, щоб партія (Орбана) "Фідес" приєдналася до нашої групи ECR, це, звичайно, буде частиною дискусій і переговорів", – сказав Моравецький.

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Минулого місяця Орбан заявив, що існує скептицизм щодо перспективи їхнього об'єднання, оскільки Польща та Угорщина не збігаються в поглядах на підтримку України.

Моравецький підтримав Угорщину в її протистоянні з іншими країнами-членами ЄС щодо виділення вкрай необхідної фінансової допомоги Україні, що буде обговорюватися лідерами ЄС у Брюсселі.

"Я бачу, як одна за одною відбуваються спроби шантажу Угорщини. Я можу лише сказати угорському уряду та прем'єр-міністру Орбану, що ми дуже підтримуємо його зусилля, спрямовані на боротьбу з цими брутальними спробами шантажу, які повністю порушують всі стандарти", – заявив він.

Позиція Орбана - деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на шантаж з боку Європейського союзу, яким Угорщину змушують розблокувати допомогу Україні. Він звинуватив ЄС в тому, що вони стали на "імперіалістичний" шлях, де стає "все менше суверенних держав".

Також Орбан заявив, що готовий погодити виділення допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро від ЄС за однієї умови. Йдеться про те, шо суму кожного року будуть затверджувати одностайно.

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