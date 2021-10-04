Меркель належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз та конфліктів.

Ангела Меркель вирішила піти з великої політики після виборів восени 2021 року. 16 років вона була канцлеркою ФРН.

Читайте такожБез Меркель: у Німеччині проходять вибори нового складу Бундестагу (фоторепортаж)З нагоди відходу Меркель з політики журналісти DW випустили документальний фільм про неї. Стрічку опубліковано на YouTube-каналі агенції.

Під час роботи над документальним фільмом про неї журналісти DW взяли інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Ангели Меркель.

Крім того, у стрічці детально описано біографію екс-канцлера Німеччини та її внесок у проведення переговорів щодо Донбасу, зокрема підписання "Мінська".

Ангела Меркель — німецька політична діячка, Федеральний канцлер Німеччини від 2005 року. Лідерка Християнсько-демократичного союзу (2000—2018), лідерка опозиції від 2002 до 2005 року. Меркель - перша жінка на посаді Федерального канцлера Німеччини; її також часто називають де-факто лідером Європейського Союзу і найвпливовішою жінкою у світі.

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Автор: Григорій Бондар