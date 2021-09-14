Канцлер створила спільний європейський фронт після російської анексії Криму, що називають одним з її ключових досягнень у закордонній політиці.

Європейське опитування підтвердило, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка готується цього місяця залишити посаду, забезпечила собі один з найвищих рівнів прихильності на континенті.

Дослідження організації Європейська рада з закордонних відносин (ECFR) дійшло висновку, що впродовж 16 років, коли Меркель була на посаді канцлера, її країна здобула авторитет і довіру на континенті.

Ангела Меркель піде з посади, коли сформують новий уряд за результатами голосування на німецьких парламентських виборах у неділю 26 вересня.

Українці також, як підтвердила низка опитувань, серед керівників інших держав найбільш позитивно оцінюють саме Меркель. Оприлюднені українською соціологічною групою Рейтинг 8 вересня дані вказують, що 73% українців ставляться до неї позитивно і лише 19% негативно.

Опитування ECFR вказує на значну прихильність європейців до Ангели Меркель.

"У відповідь на гіпотетичне питання: за кого вони б голосували на посаду президента ЄС, якби кандидатами були лише Меркель і Макрон, більшість у Нідерландах, Іспанії і Португалії, а також багато в інших країнах (включно з Францією) сказали, що обрали б канцлера", - підкреслюють аналітики ECFR.

37% європейців сказали, що Німеччина здатна захищати економічні інтереси ЄС, і 35% довіряють цій країні, коли йдеться про відстоювання принципів демократії і прав людини.

Але аналітики вважають, що "коли йдеться про геополітику, то довіра до Берліна обмежена".

"Канцлер створила спільний європейський фронт після російської анексії Криму (що називають одним з її ключових досягнень у закордонній політиці), але вона зашкодила своїй спадщині, твердо підтримуючи Північний потік-2", - вважають фахівці.

Назагал опитування європейців виявило, що вони не вважають, що Німеччина під керівництвом Меркель змогла сприяти зменшенню воєн і конфліктів у світі.

Застереженням для німецьких і європейських лідерів може бути те, що опитані досить скептично, навіть похмуро, дивляться на майбутнє ЄС і на перспективи німецького лідерства зокрема у міжнародних питаннях.

"Схоже, що європейці не вважають її (Меркель) дуже "геополітичною", що дає підстави вважати, що дипломатичні (і військові) зусилля німецького уряду, або залишилися непоміченими, або їх вважають ефективними під час міжнародних криз останніх років", - сказано у дослідженні.

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Опитування на думку аналітиків підтверджує, що "європейці бачать потребу в тому, аби ЄС став більш згуртованим і потужним міжнародним гравцем".

"В майбутньому для Німеччини стане ще важливішим, аби вона виступала за спільну європейську політику і могла серйозно демонструвати, що у відносинах з Китаєм, Росією і США вона захищає європейські інтереси, а не лише свої", - підкреслюють автори, передає Голос Америки.

Плани Меркель після посади канцлера

Ангела Меркель, переважно віджартовувалась при відповіді на питання про її подальші плани. Вона не раз казала, що хоче просто відпочити й "нарешті виспатися".

Але в більш філософському настрої 67-річна Меркель нещодавно розмірковувала, що вимушена зважати на те, скільки їй ще відведено.

"На теперішньому відрізку життя я хочу дуже старанно подумати над тим, що в мені на поверхні. Чи хочу я щось писати, виступати, ходити в походи, чи я хочу залишатися вдома, чи подорожувати світом", - цитує агентство Bloomberg її слова з виступу 8 вересня.

Автор: Ірина Погоріла