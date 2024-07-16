Джей Ді Венс став кандидатом Трампа на посаду віцепрезидента: в МЗС РФ відреагували

Політику заборонено в'їжджати на територію Росії з 2023 року.

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, який претендує на посаду віцепрезидента США у разі перемоги Дональда Трампа, входить до "стоп-листу" Росії.

Як заявило міністерство закордонних справ РФ, Джей Ді Венсу заборонили в'їзд до країни ще у травні 2023 року.

До російського "чорного списку" потрапили ще 499 американців, зокрема колишній президент США Барак Обама та експосли США в Росії Джон Хантсман та Джон Теффт.

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Джей Ді Венс може стати віцепрезидентом США

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віцепрезидента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді. Він обрав 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо. Примітно, що зараз Венс є одним із головних прихильників Трампа у Сенаті, хоча раніше критикував політика.

Венс був затятим критиком Трампа, коли колишній президент вперше балотувався в Білий дім у 2016 році. Однак врешті-решт він підтримав Трампа, "високо оцінивши перебування колишнього президента в Білому домі". В 2021 році в інтерв'ю Fox News він вибачився за свою попередню критику Трампа.

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