Венс був одним з небагатьох республіканців, які вважалися головними претендентами на цю посаду.

Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віце-президента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді.

Він обрав 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо. Примітно, що зараз Венс є одним із головних прихильників Трампа у Сенаті, хоча раніше критикував політика, пише Fox News.

Венс був затятим критиком Трампа, коли колишній президент вперше балотувався в Білий дім у 2016 році. Однак врешті-решт він підтримав Трампа, "високо оцінивши перебування колишнього президента в Білому домі". В 2021 році в інтерв'ю Fox News він вибачився за свою попередню критику Трампа.

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"Послухайте, я помилявся щодо Дональда Трампа. Я не думав, що він буде хорошим президентом. Він був чудовим президентом, і це одна з причин, чому я так наполегливо працюю над тим, щоб він отримав другий термін", – казав Венс.

Варто зазначити, що у Сенаті Венс був одним з найактивніших прихильників програми Трампа "Америка понад усе". Він також є затятим противником надання допомоги Україні з боку США.

Вибори в США: це варто знати

Президентські вибори у США мають відбутися в листопаді 2024 року. Основними кандидатами на посаду є демократ Джо Байден, який нині очолює Білий дім, та його попередник – республіканець Дональд Трамп. Проте шанси на перемогу Байдена – не надто великі. Причиною цього є його вік, а також провальні перші дебати, після яких його закликали знятися з виборів.

Дональд Трамп значно випереджає Джо Байдена у рейтингах серед виборців у "хитких штатах". Цей відрив було зафіксовано ще до невдалого замаху на життя кандидата від республіканців, який відбувся днями у Пенсильванії. Опитування свідчать, що, швидше за все, саме Трамп здобуде президентське крісло за підсумками виборів.

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