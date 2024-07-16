'Тут я головний': політолог порадив не переоцінювати посаду віцепрезидента у США

Зокрема, скоріше за все Джей Ді Венс не матиме впливу на зовнішню політику, якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори і повернеться у Білий дім.

Політолог-американіст Владислав Фарапонов радить не переоцінювати посаду віцепрезидента в США після рішення кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа визначити Джея Ді Венса своїм обранцем на цю посаду.

Про це політолог-американіст Владислав Фарапонов сказав у коментарі кореспонденту УНІАН. Зокрема, експерт оцінив оголошення Дональдом Трампом кандидатури сенатора із штату Огайо Джея Ді Венса власним обранцем на посаду віцепрезидента США.

"Я вважаю, що для Трампа - це дуже правильний вибір. Тобто, він тим самим отримує дуже лояльного, дуже молодого, за американськими мірками, політика, який дуже енергійний і може якраз додати Трампу необхідної енергії у так званих ключових штатах, тобто - це ті штати, які вагаються і кожного разу голосують за різних кандидатів, або їх ще називають штатами battleground. Тому, для Трампа, цей вибір дуже логічний", - відзначив Фарапонов.

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Політолог підкреслив, що Трамп шукав саме лояльного кандидата.

"А навіть, якщо подивитися на риторику і щодо внутрішньої, і щодо зовнішньої політики теж - то якраз сенатор Венс майже ідентично відтворює риторику Трампа і в зовнішній політиці зокрема щодо питання завершення російсько-української війни", - наголосив Фарапонов.

Водночас, експерт висловив свою думку з приводу тверджень, які поширюються в інформаційному просторі, що Венс є один чи з найнеприйнятніших для України кандидатів на посаду віцепрезидента.

"Я дуже хочу, щоби ми так не ставили питання, тому що віцепрезидент не має формального впливу на зовнішню політику. Навіть у сучасній американській історії після Другої світової війни було дуже мало реальних прикладів, коли віцепрезидент суттєво впливав на зовнішню політику. Це там Дік Чейні у Буша-молодшого. У принципі, мабуть таких яскравих випадків насправді більше і немає багато", - підкреслив Фарапонов.

Політолог уточнив, що не віцепрезидент впливає на президента, а навпаки - президент впливає на віцепрезидента.

"Грубо кажучи, від порад Венса щодо зовнішньої політики Трамп легко може відмовитися і сказати, що "тут я головний". Тобто, я вирішую. Взагалі, можливо Трамп і не буде питати нічого про зовнішню політику у Венса. Я би не переоцінював зараз значення посади віцепрезидента для Трампа", - сказав політолог.

Водночас, на його думку, не можна робити вигляду, що це не означає ще більше ізоляціонізму в американській зовнішній політиці, якщо Дональд Трамп стане президентом.

"Те, що вони пропонують, і Трамп і Венс - це є більше ідеї ізоляціонізму і зменшення по суті американської присутності у світі", - відзначив Фарапонов.

Джей Ді Венс може стати віцепрезидентом США

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віцепрезидента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді. Він обрав 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо. Примітно, що зараз Венс є одним із головних прихильників Трампа у Сенаті, хоча раніше критикував політика.

Венс був затятим критиком Трампа, коли колишній президент вперше балотувався в Білий дім у 2016 році. Однак врешті-решт він підтримав Трампа, "високо оцінивши перебування колишнього президента в Білому домі". В 2021 році в інтерв'ю Fox News він вибачився за свою попередню критику Трампа.

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