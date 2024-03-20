Джо Манчин зазначив, що не можна залишати Київ сам на сам із ворогом.

Сенатор Джо Манчин закликав Конгрес США все ж таки виділити допомогу Україні. Він попередив, що відсутність допомоги може призвести до того, що постраждала країна зіткнеться з "найгіршим злочином в історії".

"Ми не можемо дозволити Україні пройти через це, якщо вона проживе весну, а ми не допоможемо Україні, Бог нам у допомогу. Це буде найстрашніший злочин в історії, що ми зробимо, про який ваші діти чи онуки читатимуть", - цитує Манчина видання The Hill.

Висловлювання Манчина схожі з коментарями керівництва демократів в обох палатах, оскільки прихильники Києва чинять тиск на Конгрес з метою ухвалення допомоги до святкових канікул.

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Допомога США для України - головні новини

Сенат ухвалив пакет зовнішньої допомоги, що включає 60 мільярдів доларів для України, минулого місяця. Спікер Палати представників Майк Джонсон не став виносити законопроект на обговорення, заявивши, що в ньому відсутні необхідні положення про кордон.

Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл чинить тиск на Джонсона, щоб той вніс законопроєкт на розгляд. Президент Байден та інші іноземні лідери виступили з аналогічними заявами, поки Джонсон та інші законодавці Палати представників намагаються запобігти частковому закриттю уряду, наміченому на п'ятницю.

Джонсон заявив, що хоче спочатку фінансувати уряд, а потім зосередитися на ухваленні пакету зовнішньої допомоги, який також охоплює допомогу Ізраїлю і Тайваню, а також збільшення фінансування південного кордону.

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