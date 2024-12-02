Цей крок спровокував політичну напругу у США, адже раніше у Білому домі переконували, що Байден не збирається робити цього.

Президент США Джо Байден помилував свого сина Хантера Байдена, звільнивши його від судимостей за ухилення від сплати податків і незаконне володіння зброєю.

Як пише The Wall Street Journal, це рішення, ухвалене у вихідні Дня подяки, викликало неоднозначну реакцію, оскільки раніше Байден заявляв, що не втручатиметься у справи сина.

У заяві президент зазначив, що Міністерство юстиції діяло несправедливо стосовно його сина, додаючи: "Намагаючись зламати Хантера, вони намагалися зламати мене - і немає жодних причин вірити, що на цьому все закінчиться. Досить".

Відео дня

Помилування охопило всі правопорушення, вчинені з 2014 року, коли Хантер Байден увійшов до ради директорів української компанії Burisma.

Республіканці засудили рішення, звинувативши Байдена у зловживанні владою. Конгресмен Джеймс Комер заявив, що сім’я президента намагається уникнути відповідальності. Критику висловили й деякі демократи, серед них губернатор Колорадо Джаред Поліс, який вважає, що це створює небезпечний прецедент.

Справи проти Хантера Байдена

Звинувачення проти Хантера Байдена стосувалися неправдивої інформації в документах при купівлі зброї у 2018 році, а також ухилення від податків. За словами прокурорів, він списував особисті витрати, зокрема на ескорт і розваги, як бізнесові. Хантер визнав свої помилки, заявивши, що це сталося під час боротьби із залежністю.

Помилування президента стало несподіваним, оскільки раніше він неодноразово заперечував можливість такого кроку. Хантер Байден подякував батькові, заявивши, що присвятить своє нове життя допомозі іншим у боротьбі з залежністю.

"Я ніколи не сприйму помилування, яке мені було надано сьогодні, як належне, і збираюся присвятити життя, яке я відбудував заново, допомагаючи тим, хто все ще хворий і залежний", - сказав Хантер.

Дії Байдена, спрямовані на захист сина, викликали нову хвилю політичної напруги у Сполучених Штатах.

Хантер Байден: що відомо про сина президента США

Хантеру Байдену 54 роки. Він – американський юрист, другий син 46-го президента США Джо Байдена.

Син Джо Байдена фігурував у розслідуванні справи щодо газовидобувної компанії Burisma, яка мала реєстрацію в офшорній зоні і куди Хантер Байден входив 2014-2019 роках.

Відомо, що екс-президент США Дональд Трамп телефонував до президента України Зеленського у 2019 році і просив його допомогти в дорослідуванні справи – це сталося напередодні президентських виборів у США, і головним конкурентом Трампа тоді став саме Джо Байден, який в кінцевому рахунку і посів крісло президента США.

Вас також можуть зацікавити новини: