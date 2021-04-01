У своїй книзі син президента США написав, що жалкує про роботу в Україні, однак не бачить в ній нічого незаконного.

Гантер Байден у своїх мемуарах зізнався, що якби йому дали шанс, він би відмовився від посади в раді директорів української газової компанії, яка опинилася в епіцентрі першої справи про імпічмент Дональда Трампа. Однак, він наполягає, що його робота в Україні була цілком етичною.

Про це пише Washington Post, журналісти якого отримали примірник книги Гантера Байдена "Прекрасні речі" (Beautiful Things) до публікації. В ній син нинішнього президента США зізнається, що гроші, зароблені в Україні лише погіршили його давні проблеми з алкоголем і наркотиками. І ця залежність підірвала відносини з сім'єю, а також нашкодила бізнес-кар'єрі.

Читайте такожНовий виток скандалу з "Burisma": Трамп назвав Байдена і його сина "грабіжниками і шахраями"Мемуари Байдена-молодшого з'являться в продажу 6 квітня. В них детально описано, як син президента США боровся із алкогольною і наркозалежністю, а також про тяжкі переживання після смерті брата Бо Байдена від раку в 2015 році. Гантер пригадує всі невдалі спроби пройти лікування в реабілітаційних центрах, а також зусилля сім'ї допомогти йому протверезіти.

"Тільки за останні 5 років мій шлюб, який тривав 20 років, розвалився, до мого обличчя приставляли зброю, а в один момент я взагалі зник з радарів і жив у мотелях Super 8 за 59 доларів за ніч біля траси I-95, лякаючи при цьому свою сім'ю більше, ніж себе самого", - йдеться в книзі.

Washington Post пише, що здебільшого книга Гантера Байдена присвячена його особистим проблемам. Однак, в ній він також захищає свою бізнес-кар'єру, яка стала мішенню для атак Трампа і його соратників під час президентських виборів. Байден-молодший визнає, що політична кар'єра батька допомогла йому. Однак, він наполягає, що ані він, ані його батько ніколи не робили нічого незаконного, особливо коли йдеться про Burisma.

"Немає жодних сумнівів, що моє прізвище було цінним. Так було завжди. Гадаєте, якби хтось із дітей Трампа хоч колись спробували отримати роботу за межами бізнесу батька, то ніхто б не звернув увагу на їхнє ім'я? Моєю реакцією завжди було працювати більш наполегливо, щоб мати власні досягнення", - йдеться в книзі.

Читайте такожWashington Post: Україна мріє вирватися з внутрішньої політики США після виборівРобота Гантера Байдена в раді директорів Burisma опинилася під пильною увагою під час виборчої кампанії. Трамп і його соратники спробували виставити поведінку опонента-демократа і його сина неетичною і незаконною. В таборі Трампа наполягали, що Джо Байден, будучи віце-президентом США, змусив уряд України звільнити Генпрокурора, щоб допомогти сину і Burisma уникнути розслідування. Але насправді дії тогочасного віце-президента відповідали зовнішній політиці США й союзників, які намагалися допомогти Києву викорінити корупцію. До того ж, Генпрокуратура України закрила справу проти Burisma до того, як Байден почав добиватися звільнення її очільника. В 2019 році Трампу вперше оголосили імпічмент в нижній палаті Конгресу за спробу змусити президента України почати розслідування проти Джо Байдена.

"Я не зробив нічого неетичного і мене ніколи не звинувачували у порушеннях. У нашому нинішньому політичному середовищі я не думаю, що щось би змінилося від того, погодився б я на ту посаду чи ні. Мене б атакували в будь-якому випадку", - вважає син чинного президента США.

Переслідування Гантера Байдена: що було раніше?

Заклики розслідувати сумнівні бізнес-зв'язки сина Джо Байдена звучали впродовж всієї передбиворчої кампанії в США. Щоправда, тоді республіканці й командта Дональда Трампа вказували саме на співпрацю Гантера Байдена з компанією Burisma в Україні.

В травні 2020 року Комітет Сенату з внутрішньої безпеки підримав рішення про спеціальну повістку для розслідування проти Байдена-молодшого. Зокрема, конгресмени вимагали передачу інформації лобістської компанії Blue Star Strategies, яка працювала на Burisma.

Через кілька місяців після того стало відомо, що в Сенаті готують повістки для колишніх чиновників адміністрації Барака Обами. Зокрема, їх повинні були отримати колишні радники Джо Байдена. Їх збиралися допитати у справі проти сина колишнього віце-президента США.

Зрештою, у вересні республіканці з Комітету Сенату з внутрішньої безпеки опублікували звіт про закордонний бізнес Гантера Байдена. Документ звинувачував сина колишнього віце-президента у створенні потенційного конфлікту інтересів для свого впливового батька. Однак, звіт визнавав, що немає доказів того, що Байден-молодший мав хоч якийсь вплив на політику адміністрації Обами. Також у ньому йшлося, що екс-віце-президент чи його син не порушили закон.

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Переклад: Лесь Димань