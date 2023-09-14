Якщо Хантера Байдена визнають винним, йому може загрожувати до 25 років в'язниці та сотні тисяч доларів штрафу, проте часто виносяться більш мʼякі вироки, а декому взагалі не загрожує увʼязнення.

Велике журі штату Делавер висунуло сину президента США Джо Байдена – Хантеру – одразу три звинувачення, пов’язаних зі зброєю, включаючи незаконне володіння вогнепальною зброєю як споживача наркотиків і брехню в анкеті, коли він нібито купував зброю.

Про це пише Politico. Зазначається, що цей крок є значною ескалацією розслідування Міністерством юстиції відносно Хантера Байдена, посилюючи як небезпеку для нього з правової точки зору, так і загрози з політичної точки зору для його батька – Джо Байдена. Примітно, що цей процес розгортатиметься паралельно республіканському розслідуванню щодо імпічменту чинному президенту, яке ретельно перевіряє ділові справи його сина.

"У звинуваченні зазначено, що купуючи зброю, люди повинні заповнити форму, в якій, серед іншого, зазначено, що вони не вживають заборонених наркотиків. У жовтні 2018 року, згідно з обвинуваченням, Байден купив зброю, незважаючи на те, що він був споживачем наркотиків. У ньому сказано, що він володів револьвером Colt Cobra близько 11 днів – з "приблизно" 12 жовтня 2018 року до "приблизно" 23 жовтня 2018 року", – йдеться у матеріалі.

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Якщо Хантера Байдена визнають винним, йому може загрожувати до 25 років в'язниці та сотні тисяч доларів штрафу. Однак журналісти зазначають, що вироки часто виносяться нижче за максимально допустимі, а деяким підсудним взагалі не загрожує тюремний термін.

Адвокати Хантера Байдена не відразу відповіли на запит про коментар. Речник Білого дому направив журналістів до Міністерства юстиції та адвокатів сина президента. Видання наголошує, що син чинного президента США писав у своїх мемуарах, що він часто вживав крек-кокаїн протягом періоду часу, зазначеного в звинуваченні. Він відкрито розповідав про свою боротьбу зі зловживанням наркотиками, яка була особливо інтенсивною після смерті його старшого брата.

"Звинувачення можуть розпалити боротьбу навколо Другої поправки. Раніше його адвокати повідомили прокурорам, що якби йому пред'явили висунуті сьогодні звинувачення, вони б стверджували, що закон, який забороняє споживачам наркотиків володіти зброєю, є неконституційним згідно з Другою поправкою. Консервативна більшість у Верховному суді у складі голови Верховного суду Джона Робертса за останні роки суттєво розширила права за Другою поправкою, на що юридична команда Байдена посилалася в розмовах з Міністерством юстиції, які вивчило видання. Багато інших обвинувачених у кримінальних справах, яким висунули подібні звинувачення, використали той самий аргумент із неоднозначними результатами. Цього року Верховний суд оголосив, що розглядатиме справу з подібного правового питання: чи можна заборонити особам, які перебувають під обмежувальним приписом у зв’язку з домашнім насильством, володіти зброєю", – пишуть автори матеріалу.

Хантер Байден: що відомо про сина президента США

Хантеру Байдену 53 роки. Він – американський юрист, другий син 46-го президента США Джо Байдена.

Син Джо Байдена фігурував у розслідуванні справи щодо газовидобувної компанії Burisma, яка мала реєстрацію в офшорній зоні і куди Хантер Байден входив 2014-2019 роках.

Відомо, що екс-президент США Дональд Трамп телефонував до президента України Зеленського у 2019 році і просив його допомогти в дорослідуванні справи – це сталося напередодні президентських виборів у США, і головним конкурентом Трампа тоді став саме Джо Байден, який в кінцевому рахунку і посів крісло президента США.

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