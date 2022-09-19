Найбільша економіка Європи шукає альтернативні джерела і способи скорочення споживання газу.

Економіка Німеччини вже скорочується і, ймовірно, погіршиться в зимові місяці через скорочення або нормування споживання газу.

Про це йдеться в заяві Центрального банку країни.

У зв'язку з тим, що Росія, яка постачала близько 40% газу в Європейський Союз до війни в Україні, перекрила трубопровід, по якому це паливо прямувало до Німеччини. Тепер найбільша економіка Європи шукає альтернативні джерела і способи скорочення споживання.

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Бундесбанк заявив, що економіка, ймовірно, скоротиться, навіть якщо уникнути прямого нормування, оскільки компанії скорочують або зупиняють виробництво.

"Економічна активність може дещо знизитися в цьому кварталі і помітно знизиться в осінні і зимові місяці", — заявив центральний банк.

Однак він попередив, що не очікує реалізації несприятливого сценарію, опублікованого в червні, згідно з яким економіка скоротиться на 3,2% в 2023 році.

Нагадаємо, в Німеччині не вірять у відновлення енергетичного партнерства з Росією.

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