Німеччина анонсувала розширення можливостей для тренувань українських військових.

Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II та бронетранспортери Dingo.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.

"Ми виконуємо свої обіцянки! Ще дві ракетні системи Mars II та 50 Dingo поставлені в Україну. Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її територіальну цілісність та суверенітет", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві також анонсували розширення можливостей для тренувань українських військових у Німеччині з кінця місяця.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина поставить Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II і 50 бронеавто Dingo.

При цьому співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що урядова коаліція в Німеччині ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки Україні, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

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