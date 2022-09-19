Росія знищила найважливіший актив у партнерстві - довіру, і ця втрата довіри є фундаментальною.

Російський газ ніколи не надходитиме до Німеччини газопроводом "Північний потік-2", навіть після завершення епохи президента Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль, передає Suddeutsche Zeitung.

"Втрата довіри є настільки фундаментальною, що ніколи більше не буде ситуації, коли федеральний уряд Німеччини зможе покладатися на енергію з Росії", - сказав Вайль. Відео дня

Він переконаний, що "Північний потік-2" ніколи не запрацює, і додає, що енергетичного партнерства з Росією більше не буде.

"Росіяни давно спалили всі мости, знищивши найважливіший актив у партнерстві - довіру. Кожен, хто зараз погоджується співпрацювати з Росією, повинен остерігатися, що його вдруге обдурять. Ця співпраця безповоротно зруйнована. І Захід відновиться швидше, ніж Росія", - зазначив німецький політик.

Північний потік-2 - що відомо

Проект "Північний потік-2" передбачав будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Його повинні були запустити після сертифікації.

22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2 "у відповідь на рішення Москви визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та довкілля відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоби завершити будівництво.

23 лютого США ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував через антиросійські санкції, введені через її агресію проти України.

23 серпня президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2".

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора нібито були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення. Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісіївідреагували на рішення РФ.

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