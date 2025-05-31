Він вважає, що Росія може почати вторгнення, щоб перевірити рішучість Заходу.

Якщо Росія здобуде перемогу в Україні, Володимир Путін може зробити спробу вторгнутися в країну НАТО, найімовірніше, його метою буде Балтія. Про це заявив колишній генерал США і екс-глава ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю DailyMail.

Петреус заявив, що метою Росії було повалення президента Володимира Зеленського, щоб "встановити маріонеткового лідера і контролювати всю Україну.

"Щойно це буде зроблено, ви побачите, як вони зосередяться на одній із держав Балтії", - сказав він.

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Він вважає, що Росія може почати вторгнення, щоб перевірити рішучість Заходу або як прелюдію до ширшого наступу. При цьому першочерговою метою Путіна Петреус назвав Литву:

"Литва посідала чільне місце в його промовах, і нам слід було б прислухатися до нього набагато більше".

Петреус також розкритикував президента США Дональда Трампа за те, що він неодноразово давав Путіну другий шанс, і обрушився на його попередника Джо Байдена за нездатність адекватно озброїти українські сили.

"Ми бачили три випадки, коли президент США погрожував, що через два тижні нам доведеться застосувати інший підхід. Цього разу подивимося, що станеться насправді", - сказав він.

Петреус також наголосив, що США надто довго зволікали з окремими рішеннями, такими як надання танків M1 Abrams, F-16, а також із системами залпового вогню, вдосконаленими боєприпасами та зняттям обмежень на їхнє використання.

"Це було дуже марно для українців. Кожного разу їм доводилося просити і чекати, а потім ми говорили "ні", а потім "можливо", і врешті-решт вони отримували це. Нам слід було зробити так багато для українців, щоб вони могли змінити динаміку на полі бою, щоб показати Москві, що вони не можуть домогтися додаткових успіхів на полі бою за прийнятну ціну", - наголосив екс-глава ЦРУ.

Росія і НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, серед ключових вимог російського правителя Путіна щодо закінчення війни в Україні є письмова відмова Заходу розширювати НАТО на схід. Reuters писало, що таке рішення фактично унеможливлює членство України, Молдови, Грузії та інших колишніх радянських республік у НАТО.

При цьому спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог підтвердив, що глава Білого дому готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО, якщо це буде ключовою вимогою закінчення війни.

"Це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди буде порушувати. Вони говорять не тільки про Україну, а й про Молдову та Грузію. І ми говоримо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній інтерес у сфері безпеки", - сказав Келлог.

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