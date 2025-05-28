Також Росія вимагає "розв'язати питання" заморожених активів на Заході.

Серед ключових вимог лідера РФ Володимира Путіна щодо закінчення війни в Україні є письмова відмова Заходу розширюватися на схід. Про це Reuters повідомили три російські джерела, обізнані з переговорами.

Зазначається, що таке рішення фактично виключає членство України, Молдови, Грузії та інших колишніх радянських республік в НАТО. Крім того, серед вимог Кремля – нейтральний статус України та "захист російськомовних громадян".

Також Росія вимагає, щоб Захід зняв частину санкції з Москви та "розвʼязав питання" заморожених активів. Крім того, одне з джерел Reuters повідомило, що в разі неможливості досягнути умов дипломатично, Путін спробує показати Україні та Європі на фронті, що "завтра мир буде ще більш болючим".

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"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", – зазначив один із високопоставлених російських посадовців на умовах анонімності.

Питання територій

За даними одного з джерел, якщо Путін побачить тактичну можливість на полі бою, він просуватиметься далі вглиб України. Крім того, в Кремлі вважають, що РФ може вести війну роками, незалежно від санкцій та економічних труднощів, запроваджених Заходом.

Інше джерело зазначає, що Путін наразі менш схильний йти на компроміси щодо території та дотримується своєї публічної позиції, що хоче повного контролю Москви над чотирма регіонами України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Росія наразі контролює трохи менше однієї п'ятої частини країни. Хоча просування Росії за останній рік прискорилося, війна дорого коштує як Росії, так і Україні з точки зору жертв та військових витрат", – зазначає агенство.

Також журналісти відзначають, що Україна неодноразово закликала не давати Росії права вето щодо вступу Києва до НАТО. Також Україна просить Захід надати сильні гарантії безпеки від Заходу, які допоможуть їй стримати будь-який майбутній напад з боку Росії. Також саме НАТО раніше заявляло, що не буде змінювати свою політику "відкритих дверей" через вимоги Москви.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що новий раунд переговорів буде оголошено найближчим часом. Він також заявив, що умовою Росії для завершення війни є "повернення до нейтрального, позаблокового, без'ядерного статусу України", і ці вимоги мають бути задоволені "за будь-якої форми врегулювання конфлікту".

Тим часом Володимир Зеленський висловив припущення, що війна в Україні має закінчитися до червня 2026 року. Він також зазначив, що для цього мають відбутися сильні кроки тиску на Кремль.

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