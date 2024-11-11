За словами канцлера Німеччини, мова йшла про фінансування за рахунок скорочення пенсій та вилучення грошей у місцевих громад.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі телеканалу ARD звинуватив екс-міністра фінансів країни Крістіана Лінднера у тому, що той хотів допомагати Україні за рахунок німецьких пенсіонерів.

За словами глави німецького уряду, Лінднер нібито хотів виділити кошти для Києва з кишені громадян пенсійного віку.

"Не так багато інших країн, які можуть дозволити собі направити більше 12 млрд євро на підтримку іншої країни, яка перебуває у стані війни. ... Ми кілька разів намагалися так. Але зараз досягли пункту, коли, згідно з планами екс-міністра фінансів, мова зайшла про фінансування за рахунок скорочення пенсій, за рахунок вилучення грошей у місцевих громад, за рахунок коштів, яких не вистачає для модернізації нашої країни", - розповів Шольц.

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Він підкреслив, що серед пропозицій Лінднера також була зміна формули нарахування пенсій, "що, зрештою, завжди означає скорочення пенсій":

"Чи мають громадяни та громадянки, пенсіонерки та пенсіонери це оплачувати? Відповідь - ні".

Розпад коаліції в Німеччині

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів країни Крістіана Лінднера - лідера Вільної демократичної партії, що входила до урядової коаліції. Ця політсила залишила уряд.

Згодом Шольц оголосив про проведення вотуму довіри у Бундестазі у січні 2025 року та призначення нових виборів у березні. Дату буде остаточно визначено президентом Німеччини.

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