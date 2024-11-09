Шольц заявив, що Євросоюзу потрібно робити для України ще більше, ніж раніше.

Євросоюз не ухвалюватиме жодних рішень щодо України без відома Києва.

Про це заявив концлер Німеччин Олаф Шольц. "Є принцип, з яким погоджуються майже всі - нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Ні про що не можна домовитися через голову України", - зазначив канцлер.

Він зазначив, що більшість учасників неформальної Європейської ради готові гарантувати Україні підтримку в умовах війни, навіть коли новообраний президент США Дональд Трамп вирішить припинити чи обмежити допомогу.

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"Не приховуватиму, що є різні позиції. Погляди прем’єр-міністра Угорщини з цього приводу, не збігаються з моїми, чи з тими, які представляють інші країни ЄС, які дуже віддано кажуть: це високий пріоритет – гарантувати Україні необхідну підтримку", - наголосив він.

При цьому Канцлер вважає необхідним, щоб Євросоюз показав готовність робити ще більше, ніж раніше, та створити для цього умови.

Війна в Україні: допомога ЄС

Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний Директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду в рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

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