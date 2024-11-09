Євросоюз не ухвалюватиме жодних рішень щодо України без відома Києва.
Про це заявив концлер Німеччин Олаф Шольц. "Є принцип, з яким погоджуються майже всі - нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Ні про що не можна домовитися через голову України", - зазначив канцлер.
Він зазначив, що більшість учасників неформальної Європейської ради готові гарантувати Україні підтримку в умовах війни, навіть коли новообраний президент США Дональд Трамп вирішить припинити чи обмежити допомогу.
"Не приховуватиму, що є різні позиції. Погляди прем’єр-міністра Угорщини з цього приводу, не збігаються з моїми, чи з тими, які представляють інші країни ЄС, які дуже віддано кажуть: це високий пріоритет – гарантувати Україні необхідну підтримку", - наголосив він.
При цьому Канцлер вважає необхідним, щоб Євросоюз показав готовність робити ще більше, ніж раніше, та створити для цього умови.
Війна в Україні: допомога ЄС
Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний Директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду в рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).