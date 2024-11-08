Німеччина надає допомогу нашій країні за кількома "каналами", зазначила прессекретар уряду ФРН.

Німеччина, попри політичну кризу, продовжить надавати допомогу Україні.

Таку заяву зробила прессекретарка уряду Німеччини Крістіана Гоффманн під час пресконференції, пише Le Monde. Речниця додала, що влада її країни надає допомогу українській державі за кількома "каналами".

За словами Гоффманн, допомогу надають як у рамках "Великої сімки" (Німеччина, Британія, Італія, Японія, Канада, США, Франція), так і на національному рівні.

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Спікер уряду Німеччини дала таку обіцянку щодо допомоги Україні:

"Важливо сказати, що допомога Україні - військова підтримка, фінансова підтримка - гарантована...".

Важливі новини Німеччини - що вже повідомлялося

У Німеччині виникла політична криза після того, як канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії, що входить до урядової коаліції. Ця політсила покинула уряд, а без вільних демократів у коаліції немає більшості в Бундестазі (парламент).

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що керівна коаліція розпалася. Пізніше президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що готовий розпустити Бундестаг і оголосити нові парламентські вибори.

Варто зазначити, що влада Німеччини за час повномасштабної війни України проти РФ надала українцям багато пакетів допомоги, зокрема, передала нашій країні засоби протиповітряної оборони і танки Leopard.

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