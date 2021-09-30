Суд засудив його до року тюремного ув'язнення, яке при цьому може бути проведено під домашнім арештом.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі визнаний винним у незаконному фінансуванні своєї президентської кампанії в 2012 році.

Паризький виправний суд засудив його до року тюремного ув'язнення, яке при цьому може бути проведено під домашнім арештом з електронним браслетом.

Читайте такожЗасуджений за корупцію Саркозі знову в суді за розтрату мільйонів євроРазом з 13 іншими обвинуваченими Саркозі, на думку суду, витратив на кампанію не менше 42,8 млн євро, що майже вдвічі перевищує встановлену законом межу. При цьому, на відміну від поплічників, екс-президент не був додатково звинувачений в махінаціях з подвійною бухгалтерією, покликаною приховати перевитрату коштів, передає kommersant.

Навесні після п'яти тижнів судового процесу прокурор запросив для головного обвинуваченого один рік тюремного ув'язнення, включаючи шість місяців умовно.

Вирок був винесений за відсутності Саркозі, який не прийшов на заключне засідання, передає ТАСС. Очікується, що його захист подасть апеляцію.

Винесений вердикт - це вже другий реальний вирок екс-президенту Саркозі за останній рік і другий випадок в історії французької республіки, коли колишній глава держави засуджений до тюремного ув'язнення.

Президентство Ніколя Саркозі

Ніколя Саркозі став 23-м президентом Франції. Він був главою держави з 2007 по 2012 рік.

Другий тур 6 травня приніс перемогу Саркозі, який набрав 53%. Конституційна рада оголосила остаточні підсумки виборів 10 травня і проголосила Саркозі президентом країни.

У березні 2011 року син колишнього лівійського лідера Муамара Каддафі Саїф-аль-Іслам повідомив про фінансування Лівією передвиборчої кампанії Саркозі в 2007 році і зажадав повернути гроші. Ці відомості підтвердив французький інформаційний портал Mediapart, опублікувавши дані про виділення Каддафі Саркозі понад 50 млн євро.

Автор: Ірина Погоріла