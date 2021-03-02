Колишній президент Франції у свій час дуже хвалив Трампа, оскільки у них насправді багато спільного.

Суд в Парижі у понеділок визнав екс-президента Ніколя Саркозі винним у корупції й торгівлі впливом. За це колишній лідер Франції відбуде реальний тюремний термін. І багато спостерігачів у США дивляться на його приклад, допускаючи, що Дональд Трамп буде наступним.

Про це пише Newsweek. Французькі відомства, які провели кілька паралельних розслідувань проти Саркозі, використали записи телефонних розмов, щоб викрити корумпованість екс-президента. В одній з розмов він пообіцяв французькому судді допомогти отримати престижну роботу в Монако. За це Саркозі хотів дані кримінального розслідування проти нього за нелегальне фінансування його виборчих кампаній в 2007 і 2012 роках.

Читайте такожForbes: Саркозі відправили у в'язницю, але це тільки початокЗасудження екс-президента Франції до реального терміну у в'язниці дало багатьом критикам Трампа в США надію, що колишнього американського лідера теж притягнуть до відповідальності. Адже зараз проти нього тривають кілька розслідувань на федеральному рівні і в окремих штатах.

"Це прецедент для президентів! Дональд Трамп наступний. Хто сказав, що президентів не кидають до в'язниці? Скоро Трамп буде відбувати свій тюремний термін, як і екс-президент Франції Ніколя Саркозі", - написав на Twitter актор Кірк Асеведо.

Наразі Саркозі доводиться мати справу з чотирма окремими справами. І цю паралель теж підмітили критики Трампа, які зауважили, що прокурори штату Нью-Йорк і Департаменту юстиції США зараз перевіряють податки екс-президента і його минулі бізнес-угоди. Саркозі хвалив Трампа і американських виборів після виборів 2016 року, заявляючи про перемогу над політичними елітами.

Читайте такожFinancial Times: Євросоюз роз'їдає корупціяВидання Le Monde нещодавно помітило певні схожі риси обох екс-лідерів. Вони однаково вимагали лояльності від еліт в Парижі й Вашингтоні відповідно, вдаючись до жорстокої помсти за те, що вважають "зрадою". І Трамп, і Саркозі лишаються популярними в "правих" колах. Крім того, вони однаково використовували посаду президента, щоб уникнути кримінального переслідування. Але тепер, коли Саркозі відправляють за ґрати, критики Трампа кажуть, що час взяти приклад з французького досвіду.

"У США президент організував заворушення, яке призвело до штурму Капітолію й кількох смертей. Його виправдали. У Франції президент під час телефонної розмови пропонує роботу за інформацію. За це його на рік у в'язницю. Хай живе Франція!" - написав у Twitter прокурор Стівен Бікі.

Справа Саркозі: що відомо

Ніколя Саркозі були пред'явлені звинувачення у рамках справи про фінансування президентської кампанії з Лівії. Розслідування почалося після того, як у 2012 році політик програв президентські вибори Франсуа Олланду, склав з себе повноваження і позбувся судового імунітету.

Також колишнього президента Франції звинувачують у спробі підкупити суддю. Саркозі обіцяв хорошу посаду - в обмін на інформацію про розслідування справи про фінансування його передвиборної кампанії. Ніколя Саркозі свою провину заперечує.

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Переклад: Лесь Димань