Саркозі став першим екс-президентом Франції, який отримав реальний тюремний термін.

Суд засудив екс-президента Франції Ніколя Саркозі до реального терміну.

Про це повідомляє BFM TV.

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Як повідомляється, суд визнав Саркозі винним у корупції й торгівлі впливом і засудив до трьох років ув'язнення (один рік - реальний і два роки - умовно).

Раніше прокуратура просила для колишнього президента чотири роки позбавлення волі, два з яких повинні були стати умовними.

Відзначається, що Саркозі став першим екс-президентом Франції, який отримав реальний тюремний термін.

Справа Саркозі: що відомо

Ніколя Саркозі були пред'явлені звинувачення у рамках справи про фінансування президентської кампанії з Лівії. Розслідування почалося після того, як у 2012 році політик програв президентські вибори Франсуа Олланду, склав з себе повноваження і позбувся судового імунітету.

Також колишнього президента Франції звинувачують у спробі підкупити суддю. Саркозі обіцяв хорошу посаду - в обмін на інформацію про розслідування справи про фінансування його передвиборної кампанії. Ніколя Саркозі свою провину заперечує.

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Переклад: Катерина Лиманська