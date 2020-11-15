Майя Санду також лідирувала в першому турі президентських виборів.

Центральна виборча комісія Молдови станом на 23:30 15 листопада вже порахувала майже 96% голосів під час другого туру президентських виборів.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Результати голосування за президента Молдови 15 листопада 2020 року (опрацьовано 95.71%):

Майя Санду, прозахідна опозиціонерка, екс-прем'єрка - 52.51%;

Ігор Додон, чинний президент, дотримується проросійської політики - 47.49%.

Екзит-поли результатів виборів президента Молдови

Екзит-пол на замовлення WatchDog.md: Санду - 54,7%, Додон - 45,3%.

Екзит-пол компанії Intellect Group: Санду - 54,8%, Додон - 45,2%.

Обидва екзит-поли були проведені на території Молдови - без проросійського Придністров'я та закордонних дільниць. Саме за кордоном Санду мала в першому турі більшу перевагу, тому її відрив від Додона може зрости.

Станом на 21:00 офіційна явка виборців на виборах президента Молдови склала 52,59%. Це - 1,64 млн громадян.

Санду також лідирувала в першому турі президентських виборів.

Читайте такожПроросійський Додон закликав до протестів у Молдові, щоб "захистити" свою перемогу на виборах

Майя Санду: хто вона така

Раніше Майя Санду деякий час очолювала уряд Молдови після конституційної кризи в країні у 2019 році. Її тодішній коаліційний проєвропейський блок ACUM разом із Партією соціалістів Додона об'єдналися проти владної на той час Демократичної партії та її лідера — олігарха-втікача Володимира Плахотнюка, проти якого у США ввели санкції.

Утім, у листопаді Партія соціалістів і Демократична партія об'єдналися й проголосували за відставку уряду Санду, після чого утворили новий уряд на чолі з представником соціалістів Іоном Кіку. Санду перейшла в опозицію; її коаліція розкололася, і вона очолила партію «Дія і солідарність».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора