Electrolux Professional передасть свій бізнес у Росії місцевому керівництву.

Шведська багатонаціональна компанія з виробництва професійної побутової техніки Electrolux Professional припиняє свою діяльність у Росії через запроваджені санкції проти РФ за її військову агресію в Україні.

Про це повідомляє Cision.

"Electrolux Professional поважає всі санкції та експортний контроль до Росії. Через триваючу війну та санкції ми передбачаємо, що ми не зможемо продавати та обслуговувати продукцію в Росії в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - сказав президент і генеральний директор компанії Альберто Заната.

Зазначається, що Electrolux Professional передасть свій бізнес у Росії місцевому керівництву.

Окрім вартості виходу у розмірі 35 млн шведських крон, очікується, що рішення покинути Росію не матиме жодного суттєвого впливу на прибутковість групи.

Electrolux Professional має 25 співробітників у Росії, і в 2021 році продажі в країні становили приблизно 1% продажів групи.

Electrolux Professional AB - шведська багатонаціональна компанія з виробництва професійної побутової техніки зі штаб-квартирою в Стокгольмі.

Як повідомляв УНІАН, французька компанія Michelin, яка є всесвітньо відомим виробником шин, оголосила про намір до кінця року передати свій бізнес в Росії місцевому управлінню.