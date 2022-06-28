Компанія оголосила про намір до кінця року передати свій бізнес в Росії місцевому управлінню.

Французька компанія Michelin, яка є всесвітньо відомим виробником шин, оголосила про намір до кінця року передати свій бізнес в Росії місцевому управлінню.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Після припинення виробничої діяльності в Росії 15 березня Michelin підтверджує, що технічно неможливо відновити виробництво, зокрема через проблеми з поставками, в умовах загальної невизначеності.

Тому група змушена запланувати передачу всіх своїх операцій у Росії до кінця 2022 року і розглядає можливість передачі контролю над своїми адміністративними, збутовими та промисловими операціями поточному місцевому керівництву. При цьому Michelin готує для своїх співробітників найбільш сприятливі умови", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що нова організація працюватиме через незалежну структуру від Michelin.

В Michelin Russia працює близько тисячі людей, у тому числі 750 на заводі в Давидово, розташованому приблизно за сто кілометрів від Москви.

"Об’єкт має щорічну виробничу потужність від 1,5 до 2 мільйонів шин, в основному для легкових автомобілів. Продажі Michelin в країні становлять 2% від загального обсягу продажів групи і 1% від світового виробництва автомобільних шин", - йдеться в повідомленні.

Французька компанія Michelin — всесвітньо відомий виробник шин. Компанія відома також як видавець одного з найавторитетніших ресторанних рейтингів Європи.

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