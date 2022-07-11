Голова ОП підкреслив, що саме такий крок проти агресора пропонувала Україна.

Сьомий пакет санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації вже перебуває у процесі розробки.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Польша виступає за газове ембарго. Ми пропонували саме такий крок проти Росії", - наголосив очільник ОП.

Єрмак наголосив, що газове ембарго стане сильною відповіддю на будь-який енергетичний шантаж Кремля. Голова ОП переконаний, що західний світ має продемонструвати, що більше не буде залежати від російських енергоресурсів.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними видання Bloomberg, лідери країн "Великої сімки" розглянуть можливість введення граничних цін на російські енергоносії. На такій ініціативі наполягав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Тим часом кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк стверджуючи, що ЄС планує підготувати сьомий пакет санкцій проти РФ приблизно до кінця липня. Однак він не буде зачіпати газ і атомну енергетику. А головним обмеженням стане ембарго на золото.

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