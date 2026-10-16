Макрон пообіцяв, що Франція прискорить постачання ракет Україні

Він додав, що найближчими днями відбудуться додаткові зустрічі, покликані прискорити процес надання дозволів на швидше виробництво певних видів озброєння Франції в Україні.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що європейці чітко дали зрозуміти, що не покинуть Україну та її народ. Про це він повідомив на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі.

"Послання європейців чітке: ми не покинемо Україну та українців. Це війна опору проти агресивної війни Росії", - заявив Макрон.

На його думку, роль Європи полягає в тому, щоб залишатися непохитною, адже на кону стоять безпека Європи та захист міжнародних принципів.

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Президент Франції зазначив, що своїми діями Росія перешкоджає вивезенню українського зерна:

"Україна зібрала один із рекордних врожаїв, який допомагає прогодувати багато країн, що розвиваються, та бідних країн. Я маю на увазі Єгипет та багато інших африканських країн. Сьогодні Росія свідомо вирішила заморити ці країни голодом і збіднити Україну. Ми відреагуємо на це, але такі дії є злочинними в усіх відношеннях".

Макрон зазначив, що допомога Україні - це не тільки прояв доброї волі, а відстоювання власних інтересів.

"Це в наших інтересах. Це одностайна позиція європейців, і це стосується нашої безпеки. Капітуляція – це слабкість. Слабкість – це небезпека. Я вважаю, що найкращий спосіб захистити французький народ сьогодні – це допомагати Україні так, як ми це робимо, адже саме вона перебуває на передовій нашої безпеки", - пояснив він.

Журналіст поцікавився у Макрона, що він думає про заяву кандидатки в президенти Франції Марін Ле Пен про те, що в разі, якщо вона прийде до влади, країна припинить фінансову допомогу Україні протягом шести місяців.

"Якщо Франція, як і всі інші держави-члени Європейського Союзу, підтримує Україну, то це тому, що ми усвідомлюємо: на кону стоїть наша безпека", - наголосив Макрон.

На його думку, той, хто скаже таке, поставить Францію у безпрецедентне становище:

"Той, хто сьогодні скаже французькому народу: "Ми будемо економити гроші, бо все це несерйозно, ми припинимо підтримувати Україну", – одразу ж поставить Францію в безпрецедентне становище. Ми будемо єдиними, хто більше цього не робитиме. Єдиними. І ми, певним чином, дамо зрозуміти, що наша безпека мало чого варта".

Окремо президент Франції розповів, що думає про укладену угоду між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального з РФ.

"Перш за все, я вважаю, що прийняте рішення нікому не йде на користь. Воно посилає негативний сигнал і породжує розбрат або сумніви. Я не думаю, що це дуже корисно. Це породжує недовіру. Нам потрібно знизити ціни на дизельне паливо, бензин і газ. Але це не те, що дозволить ефективно їх знизити. Це не правильна реакція. Я вважаю це недоречним і неефективним", - зазначив Макрон.

Президент Франції розповів, що планується прискорення реалізації домовленостей, досягнутих між Францією та Україною в липні. Зокрема, мова йде про постачання ракет, розвиток співпраці у сфері безпілотників і посилення протиракетної оборони.

"Найближчими днями відбудуться додаткові зустрічі, покликані прискорити процес ліцензування, тобто надання дозволів на швидше виробництво певних видів нашого озброєння третіми сторонами безпосередньо на території України", - вказав він.

Марін Ле Пен про Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен висловила думку, що країна більше не має можливості надавати Україні фінансову допомогу. Водночас, вона додала, що Франція може продовжувати навчати українських військових і військове керівництво, а також допомагати їм спорядженням. Кандидат в президенти Франції від партії "Відродження" ексочільник уряду Габріель Атталь коментуючи слова Ле Пен, зазначив, що вона хоче пожертвувати безпекою країни і "піднести Путіну Україну та Європу на блюдечку".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський відреагував за заяву Ле Пен й зазначив, що вона "не глибоко занурена в деякі деталі". Зеленський запевнив, що Україна повертає союзникам надану допомогу. передаючи досвід та забезпечуючи цим країнам безпеку. Він зазначив, що Україна вже допомогла Франції, як й іншим союзникам, адаптувати їхню зброю, зробивши її більш дієздатною. Президент України впевнений, що співпраця з Україною вигідна обом сторонам, а не лише Києву.

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