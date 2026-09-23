Макрон у прощальній промові в ООН різко розкритикував Трампа

Він зазначив, що світ є свідком подій, які мають викликати у всіх почуття сорому, і розкритикував Трампа.

У своєму останньому виступі в ООН перед завершенням президентського терміну Еммануель Макрон заявив, що світ спостерігає картину, яка має викликати у всіх сором, та розкритикував президента США Дональда Трампа за те, що той представив свій мирний план щодо Гази як дипломатичний тріумф.

Про це повідомляє Reuters. Примітно, що цю заяву Макрон зробив лише через кілька годин після того, як Трамп з тієї ж трибуни назвав свій мирний план щодо Гази дипломатичним успіхом.

"Рік тому тут, у цьому самому залі, близько десятка держав визнали Палестину. Я чую цинічні слова деяких: "Визнання – це лише папірець, подивіться на реальність", – сказав Макрон, ударивши кулаком по трибуні.

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"... Дехто хвалиться нібито досягнутим миром. Але цей мир ані на секунду не відновив гуманітарний доступ. Невже ми просто стоятимемо й спостерігатимемо за цим видовищем, за яке має бути соромно всім нам?", – заявив французький президент.

"Те, що там відбувається, день за днем унеможливлює реалізацію проєкту, який має ґрунтуватися на повазі до законного права палестинського народу на існування", – додав Макрон.

Також Макрон застеріг світ від "повернення до закону джунглів", заявивши, що держави опинилися перед вибором між світом, яким правлять сила та примус, і "цивілізованою міжнародною спільнотою":

"Ми не можемо погодитися з новим порядком безкарності, який дехто хотів би встановити".

При цьому, як зазначило видання, у Франції самого Макрона критикували деякі політики за те, що, на їхню думку, він мало що зробив після визнання Палестинської держави у вересні 2025 року. Хоча Париж посилив свою позицію щодо насильства з боку ізраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі, запровадивши низку санкцій і розпочавши процес заборони продукції з ізраїльських поселень.

Видання зазначило, що відносини Франції та Ізраїлю протягом останнього року були особливо напруженими.

Сектор Газа: новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Трамп розглядає припинення бойових дій у секторі Газа як один із ключових напрямків своєї зовнішньої політики, а його спеціальний посланник Стів Віткофф продовжує брати участь у переговорах з цього питання. УНІАН зазначає, що Джаред Кушнер також зосередився на дипломатичних зусиллях щодо Гази та війни Ізраїлю з Іраном.

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