Генсек НАТО і обраний президент США обговорили низку проблем глобальної безпеки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляється на сайті Альянсу.

Зазначається, що зустріч відбулася у Палм-Біч (штат Флорида), де розташований маєток Трампа. Сторони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається НАТО.

Згідно з повідомленням, Рютте і його команда також зустрілися з конгресменом Майком Волцем і членами групи національної безпеки обраного глави Білого дому.

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Раніше Рютте висловив впевненість у тому, що новообраний американський президент розуміє важливість членства США в НАТО.

Відносини США з НАТО

У липні президент США Джо Байден запевнив, що прихильність США НАТО збережеться. За його словами, Путін "вже програв війну", оскільки у Росії немає шансів на перемогу.

Як сказав Байден, НАТО користується переважною підтримкою з боку американського народу, Конгресу і як демократів, так і республіканців, "незважаючи на те, що в одній партії є деякі екстремістські елементи", маючи на увазі республіканців.

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