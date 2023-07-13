Байден сказав, що Путін "вже програв війну", оскільки у Росії немає шансів на перемогу.

Президент Джо Байден запевнив, що Сполучені Штати збережуть прихильність НАТО, незважаючи на "крайні елементи" Республіканської партії, під час свого візиту до Фінляндії, щоб вітати її в якості нового члена Альянсу.

"Я абсолютно гарантую це", - сказав Байден на прес-конференції, коли фінський репортер наполягав на прихильності США НАТО, враховуючи політичну нестабільність у Сполучених Штатах, пише Reuters.

"Ніхто не може гарантувати майбутнє, але це найкраща ставка, яку можна зробити", - додав Байден.

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Американський лідер сказав, що НАТО користується переважною підтримкою з боку американського народу, Конгресу і як демократів, так і республіканців, "незважаючи на те, що в одній партії є деякі екстремістські елементи", маючи на увазі республіканців.

"Я говорю так само впевнено, як і все, що можна сказати про американську зовнішню політику, ми залишимося на зв'язку з НАТО", - продовжив Байден, показуючи спалах роздратування.

Байден був у місті для участі у саміті з лідерами Фінляндії, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії. Він прибув безпосередньо з саміту НАТО, що проходив на цьому тижні у Вільнюсі, Литва, де, за його словами, вторгнення Росії в Україну тільки зміцнило альянс.

Байден сказав, що НАТО офіційно поліпшило свої відносини з Україною і відкрило шлях для її членства, "оскільки вона продовжує домагатися прогресу в необхідних демократичних реформах і реформах в області безпеки, необхідних від кожного члена НАТО".

За його словами, Україна не може приєднатися до альянсу в розпал війни.

"Справа не в тому, повинні вони чи не повинні вступати, а в тому, коли вони можуть приєднатися. І вони приєднаються до НАТО", - сказав він про Україну.

Байден сказав, що Путін "вже програв війну", оскільки у Росії немає шансів на перемогу.

Рішення Фінляндії про вступ до НАТО порушило сімдесятирічне військове неприєднання і приблизно подвоїло довжину кордону, що розділяється НАТО з Росією.

Напередодні двосторонньої зустрічі з Президентом Фінляндії Саулі Нііністе Байден назвав Фінляндію "неймовірним активом" військового альянсу НАТО.

Нііністе сказав, що членство Фінляндії в НАТО знаменує собою "нову еру в нашій безпеці", і привітав створення Байденом єдності на саміті у Вільнюсі, присвяченому підтримці України.

"Ви будете одним з тих, хто вписав це в історію", - сказав він Байдену про приєднання Фінляндії до альянсу.

Нііністе також заявив, що Фінляндія відкрита для розміщення бази НАТО на своїй території.

Байден і лідери північних країн заявили в заяві після переговорів, що вони будуть продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

18 травня 2022 року Фінляндія офіційно подала заявку на вступ, а 4 квітня 2023 року країна вступила до НАТО і стала 31 членом Альянсу.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією, але її пропозиція була відхилена Туреччиною, яка каже, що Швеція занадто мало робить проти людей, яких Анкара вважає терористами. На цьому тижні президент Туреччини Тайіп Ердоган відмовився від заперечень проти її вступу.