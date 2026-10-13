Путін намагається скористатися майбутніми виборами в США та Трампом, - Келлог

Келлог завив в інтерв'ю виданню, що в конфлікті не слід залишати супротивнику жодних "притулків".

Колишній посланник президента Дональда Трампа в Києві, генерал Кіт Келлог вважає, що Україна повинна мати повну свободу дій для нанесення ударів по цілях на території Росії у відповідь на війну, яку веде Москва, повідомляє Bloomberg.

Посилаючись на свій досвід війни у В’єтнамі, Келлог завив в інтерв'ю виданню, що в конфлікті не слід залишати супротивнику жодних "притулків".

За його словами, Москва раніше вже завдавала ударів по українській енергетичній інфраструктурі, і Київ повинен наносити удари по цілях на території Росії, якщо вважатиме це за необхідне.

Відео дня

"Нехай українці роблять те, що у них дуже добре виходить", - сказав Келлог у інтерв’ю на полях Варшавського форуму з питань безпеки.

За його словами, Росія не виграє війну, а лише затягує її.

Видання зауважило, що заяви Келлога різко контрастують із закликом президента США до Києва, висловленим минулими вихідними, припинити авіаудари по нафтопереробних заводах у Росії.

"Це стало найефективнішою стратегією України, спрямованою на підрив ключового джерела фінансування повномасштабного вторгнення Москви", - йдеться в статті.

Келлог назвав заяви Трампа, зокрема його пропозицію щодо того, що Зеленський мав би розглянути можливість відставки з посади президента України, "шумом".

Колишній посланець президента США зазначив, що не очікує, що ця остання суперечка переросте у щось подібне до їхньої сумнозвісної суперечки віч-на-віч в Овальному кабінеті в лютому минулого року.

"Я думаю, що те, що відбувається, – це просто двоє світових лідерів, які, на мою думку, в принципі досить схожі. Розумієте, вони обоє дещо вперті, обоє кажуть те, що думають", - поділився Келлог.

Видання вказало, що останній спалах обурення був викликаний суперечливою угодою Трампа з президентом Володимиром Путіним про виведення російського дизельного палива на світові ринки.

Пояснюється, що президент США шукає способи знизити ціни на енергоносії напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Келлог заявив, що ця угода не вигідна для Путіна і не матиме жодного відчутного впливу на ринок.

"Він намагається скористатися майбутніми виборами у США, він намагається скористатися президентом Трампом саме зараз. І більшість людей це бачать", - вважає він.

Інші заяви Келлога про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Келлога, він не довіряє ані самому Путіну, ані його спецпосланнику Кирилу Дмитрієву. На думку генерала у відставці, Путін намагається захистити свої нафтопереробні заводи від ударів з боку України. Коментуючи атаки, Келлог зазначив, що Україна та Росія атакують кардинально різні цілі. Зокрема, Київ націлений здебільшого на російський військово-промисловий комплекс, тоді як російські окупанти б'ють по школах та церквах. Келлог висловив сумнів, що наступ окупаційних військ РФ дасть росіянам змогу захопити усю територію Донецької області.

Також ми писали, що на думку колишнього спецпредставника США з питань України, Путін здатний покласти край війні в Україні "вже завтра". Для цього йому потрібно "оголосити росіянам про перемогу". При цьому Келлог підкреслив, що захопити всю Україну Путін не зможе, оскільки в нього немає для цього достатнього бойового потенціалу. Він зазначив, що українці не віддадуть добровільно свої землі.

Вас також можуть зацікавити новини: