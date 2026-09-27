Війна може закінчитися 'хоч завтра', якщо Путін ухвалить одне рішення, – Келлог

Келлог наголосив, що Путін не зможе захопити всю Україну.

Колишній спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що російський лідер Володимир Путін здатний покласти край війні в Україні "вже завтра" – йому достатньо лише оголосити росіянам про перемогу. Про це він сказав в інтерв’ю AFP.

"Ця війна могла б закінчитися хоч завтра – це було б дуже просто. Путіну достатньо лише оголосити про перемогу й повернутися додому", – сказав він.

При цьому Келлог підкреслив, що захопити всю Україну Путін не зможе – у нього просто немає для цього достатнього бойового потенціалу. Водночас Україна не збирається здаватися.

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"Українці не віддадуть свої землі добровільно. Це потужна бойова сила; вони діють надзвичайно ефективно. І я вважаю, що президенту Путіну потрібно просто сказати – хоча він цього й не хоче чути: "Час повертатися додому і припиняти цю війну", – зазначив він.

Келлогг також заявив, що успіхи Росії на полі бою є вельми сумнівними, і вона не виграє цю війну.

"Знаєте, їхнє розуміння перемоги сильно відрізняється від мого. Вони так і не форсували Дніпро. Вони не взяли Харків. Не взяли Київ. Не підкорили собі великі міста. Вони захопили лише на 1% більше території, ніж на самому початку вторгнення. Це не перемога. Він просто приносить у жертву величезну кількість військ... Це справді нерозумно – те, що він готовий жертвувати солдатами в таких масштабах", – зазначає Келлогг.

Він вважає, що Путіну потрібно зрозуміти, що нічим хорошим для нього ця війна не закінчиться.

Водночас, зазначив генерал, російського лідера турбує те, що якщо він закінчить війну і поверне солдатів додому, у нього виникнуть проблеми всередині країни, почнуться заворушення.

Мирні переговори – останні новини

Сам Путін нещодавно цинічно висловився про те, що Росія, нібито, була готова до продовження переговорів. Однак відмовилася від цього після удару України по Москві.

Водночас аналітики ISW вважають, що ніякого прогресу в мирних переговорах або енергетичного перемир’я не варто очікувати до кінця зими. Вони пояснюють, що Путін робить акцент на примушенні України до капітуляції за допомогою кампанії ударів великої дальності, тому не погодиться на жодні умови, які можуть зруйнувати цю стратегію.

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