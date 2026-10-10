Келлог назвав приховані мотиви Путіна у дизельній угоді з Трампом

Генерал сказав, що не довіряє ані самому Путіну, ані його спецпосланнику Кирилу Дмитрієву.

Дизельною угодою із президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін намагається захистити свої нафтопереробні заводи від ударів з боку України.

Таку думку висловив в етері телеканалу Fox News колишній спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог. Він не виключає, що Москва розраховує домогтися припинення ударів по НПЗ під час переговорів з американською стороною в Маямі.

Крім того, Келлог сказав, що не довіряє ані самому Путіну, ані його спецпосланнику Кирилу Дмитрієву.

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Говорячи про атаки, генерал зауважив, що Україна та РФ атакують кардинально різні цілі. Якщо Київ здебільшого націлений на російський військово-промисловий комплекс, то російський терор припадає на українські школи і церкви:

"Вони (Україна, – ред.) продовжуватимуть атакувати, як і повинні. Це військова операція. Це війна, вони атакують правильно".

​Окремо Келлог висловив сумніви у тому, що наступ окупаційних військ РФ дасть росіянам змогу захопити усю територію Донецької області.

Дизельна угода Трампа і Путіна

Днями президент США Дональд Трамп оголосив про угоду щодо постачання російського дизелю, укладену з Володимиром Путіним. Ця заява стала несподіванкою як для української делегації, яка відправилася на переговори до США, так і для Європи.

ЗМІ з посиланням на українських чиновників писали, що угода поховала ідею щодо енергетичного перемирʼя у війні РФ проти України. Зазначається, що Росія отримала від Трампа політичний захист своїх НПЗ без жодних зобов'язань щодо припинення ударів по енергетиці України.

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