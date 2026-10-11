'Енергетичне перемир’я' від Трампа стосується лише НПЗ, - Axios

Український чиновник повідомив Axios, що в країні є лише один нафтопереробний завод, який росіяни неодноразово атакували і який не працює на повну потужність.

Президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною. Він мав на увазі потенційну угоду, згідно з якою кожна зі сторін припинить атаки на нафтопереробні заводи. Трамп очікує, що президент України Володимир Зеленський дотримуватиметься її, повідомив представник Білого дому, пише Axios.

Чиновник зазначив, що якщо напади на нафтопереробні заводи припиняться, наступним кроком може стати угода про припинення атак на електростанції та енергомережі.

В статті припускається, що очільник Білого дому намагається самотужки домогтися укладення часткового перемир’я. Однак наразі Росія не погодилася на жодне перемир’я, тоді як Україна прагне угоди, яка заборонятиме напади на електростанції.

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Пропозиція "нафтопереробний завод в обмін на нафтопереробний завод", як її назвав чиновник, є нерівноцінною.

Зокрема, український чиновник повідомив Axios, що в країні є лише один нафтопереробний завод, який росіяни неодноразово атакували і який не працює на повну потужність. Натомість Росія має розгалужену мережу нафтопереробних заводів.

"Ми імпортуємо дизельне паливо та газ. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", - зауважив він.

За словами представника Білого дому, росіяни поки що розглядають цю пропозицію:

"Незабаром ми дізнаємося, чи готові вони до цього".

Видання додало, що за даними українських ЗМІ, через кілька годин після заяви Трампа Росія завдала ударів по електростанціях в Україні.

В статті вказується, що на тлі кризи з Україною американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, принаймні доти, доки не з’ясується, чи готові Україна та європейські країни погодитися на нову узгоджену пропозицію для Путіна.

Енергетичне перемир'я між Україною та РФ: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Зеленського, заява Трампа про домовленості про енергетичне перемир'я між Україною та РФ його здивувала. Водночас, президент України зауважив, що в разі згоди на це з боку Росії, країна буде дотримуватися угоди. При цьому, Зеленський звернувся до Трампа з проханням вказати терміни цього перемир'я. Тому, він очікує деталей від очільника Білого дому. Президент України вже обговорив енергетичне перемир'я, оголошене Трампом, із прем'єр-міністром Марком Карні, президентом Фінляндії Алексом Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також ми писали, що Зеленський вже надав необхідні вказівки українським військовим щодо енергетичного перемир'я. Водночас, президент України наголосив, що країна й надалі захищається, бореться за підтримку та підтримує кожен крок партнерів, який може допомогти. Зеленський заявив, що очікує на чіткі деталі щодо діалогу між США та РФ з цього приводу й сподівається, що Путін виконає все те, про що заявив президент США.

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