Трамп оголосив енергетичне перемир'я між Україною і Росією

Президент США попросив не порушувати перемир'я.

Президент США Дональд Трамп 11 жовтня оголосив енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами очільника Білого дому, обидві сторони погодилися на енергетичне перемир'я. Також він попросив не порушувати його.

"З цієї миті у війні між Росією та Україною діє "енергетичне перемир’я". Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання", - зазначив очільник Білого дому.

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Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, Зеленський у вересні, коли перебував у США, передав Трампу пропозицію про енергетичне перемир’я з РФ. Він, зокрема, сказав, що Україна готова на енергетичне перемир’я, але є сумніви, що до цього готові росіяни. За його словами, Україна погодиться на енергетичний режим припинення вогню лише у тому випадку, якщо РФ не буде атакувати українську енергетичну систему, інфраструктуру водопостачання й системи опалення.

Утім, тоді РФ відкинула ідею енергетичного перемирʼя. Як зауважили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), у Кремлі бажають продовжувати воювати для досягнення максималістських цілей у війні проти України.

Kyiv Independent нещодавно писав, що Росія вимагає скасування санкцій в обмін на енергетичне перемир'я. Як зазначало видання, публічно Москва не проявила особливого інтересу до взаємного припинення ударів по енергетиці. Однак двоє українських чиновників та один чиновник США повідомили, що у приватному порядку росіяни дали зрозуміти: вони готові розглянути цю ідею. При цьому Росія пов'язує можливість укладення таких домовленостей з іншими вимогами, серед яких і скасування санкцій.

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