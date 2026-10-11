'ЗСУ отримали відповідні накази': Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я з РФ

Глава держави нагадав, якою досі була відповідь Кремля на кожну пропозицію Києва.

Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо Москва відповість тим самим. Водночас українські військові вже мають усі необхідні вказівки. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, опублікованому в Telegram.

"Сьогодні є заява Президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності", - підкреслив президент України.

За його словами, Київ підтримує будь-які реальні та надійні формати припинення вогню і завершення війни.

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"Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість Президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість", – заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна вже пропонувала чимало кроків до деескалації, проте Путін щоразу відповідав відмовою.

"Путін на все говорив одне: це було його "нєт". Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні та всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання – чи хоче Росія.", – сказав глава держави.

Окремо Зеленський повідомив, що Збройні сили України отримали всі відповідні накази. Як він зазначив, Україна й надалі захищається, бореться за підтримку та підтримує кожен крок партнерів, який може допомогти.

"Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки з Росією і на те, що Путін виконає те, про що сказав Президент Трамп", – підсумував Зеленський.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Нагадаємо, Дональд Трамп 11 жовтня оголосив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. У своїй соцмережі Truth Social президент США запевнив, що на це погодилися обидві сторони, і закликав не порушувати домовленість.

Водночас Зеленський в коментарі Axios зізнався, що оголошення Трампа стало для нього несподіванкою. Він попросив американську сторону уточнити, коли саме має запрацювати перемир'я, а згодом обговорив цю тему з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генсеком НАТО Марком Рютте.

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